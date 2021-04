Ex-apresentadora infantil choca ao apostar em conteúdo adulto para sobreviver

A ex-apresentadora de programas infantis, Patrícia Kiss, 41, ficou conhecida como Pat Beijo ao comandar o Clube da Criança, da extinta TV Manchete, nos anos 1990. Atualmente, ela investe em conteúdo sensual para uma plataforma adulta.

“Fiz porque não paravam de pedir para fazer. Ainda estou aprendendo tudo isso. Uma brincadeira que dá muito dinheiro pelo que percebi. Não esperava essa repercussão toda”, conta ela em entrevista à revista Quem. A modelo faz conteúdos para maiores de 18 anos na plataforma OnlyFans.

Ela conta que o conteúdo não contém nudez explícita, mas que mesmo assim o interesse do público foi imediato. “Assim que coloquei [o endereço para a plataforma] no Instagram, explodiu. Tem assinantes de 12 meses. Eu só tinha 1 foto [na época]. Deve haver uma curiosidade grande”.

A conta foi criada há menos de uma semana, e a ex-apresentadora acredita que isso não irá atrapalhar sua imagem. “São fotos sensuais, de biquíni, lingerie. É porque pediam muito lá no Instagram e acabei fazendo isso. É um sucesso que eu não esperava”, explicou.

“Também não podia imaginar que se ganhava tanto com isso. São muitos assinantes por dia. Daqui a pouco estou faturando R$ 50 mil, por mês”, imagina a ex-apresentadora. Os pacotes do aplicativo variam de assinaturas mensais de US$ 29,90 (cerca de R$ 162) até anuais por US$ 179,94 (R$ 979,23).