Clínica de reabilitação cria projeto para proporcionar tratamento completo e sem custos para criança com necessidades especiais

Cuidar de uma criança que necessita de atenção especial, tratamentos e terapias para se desenvolver é complicado e requer tempo, paciência e até boa condição financeira.

Essa, porém, não é a realidade de muitas famílias, que precisam trabalhar dobrado para garantir que o filho tenha atendimentos especializados para crescer com uma melhor qualidade de vida.

Pensando nisso, a Therapies Love Kids lançou o projeto Criança do Coração, que vai fornecer, sem nenhum custo, um tratamento completo para uma criança que tenha qualquer necessidade de reabilitação.

Os interessados devem participar da seleção por meio de post no Instagram e o tratamento se estenderá para pequenos com autismo ou síndrome de Down ou paralisa cerebral, dentre outras.

É importante lembrar que o projeto é exclusivo para famílias em situação de vulnerabilidade, que tenham renda de, no máximo, dois salários mínimos. Também é desejável que crianças com mais de seis anos estejam devidamente matriculadas na escola.

Precisa ou conhece quem precisa? Acesse o post oficial da Therapies Love Kids e siga todas as instruções para participar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Therapies Love Kids (@therapieslovekids)

A clínica fica na Avenida José Neto Paranhos, nº 110, no bairro Jundiaí. Agendamentos são feitos pelos telefones (62) 98602-6410 e (62) 3978-0058.

Mais informações estão no Instagram, Twitter, Facebook ou através de site www.therapieslovekids.com.br.