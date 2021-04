Adolescente de 15 anos é covardemente assassinada na frente da filhinha

A morte de uma adolescente de 15 anos, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, está gerando revolta nas redes sociais.

O caso ocorreu na quarta-feira (28) e começou a ganhar repercussão nesta quinta (29). O namorado dela, de 22 anos, confessou o crime.

A garota, que não teve a identidade revelada, estava em casa com um irmão e com a filha, de um ano e quatro meses, quando o companheiro chegou e pediu para falar com ela em particular.

O irmão da adolescente então decidiu aguardar na calçada da residência e percebeu quando o cunhado fechou o portão para que não conseguisse mais entrar.

Foi neste momento que ele ouviu a garota começar a gritar. No impulso, pulou o muro e viu o namorado dela desferindo os golpes de faca. Ao todo, foram 15. Todos na frente da filha do casal.

A vítima chegou a ser socorrida para um hospital local, mas os ferimentos eram muito graves e ela não resistiu. A bebê ficou com os parentes da menor.

O suspeito ainda fugiu, mas foi encontrado pouco depois pela Polícia Militar. Ele estaria em surto depois de passar a tarde usando drogas e alegou que desconfiava que estava sendo traído.

O rapaz também já teria uma passagem por estupro, contra a própria adolescente, por tê-la engravidado quando tinha apenas 13 anos.

O caso foi registrado como feminicídio.