Volta o funcionamento na Câmara de Anápolis, mas vereadores são os únicos que podem ficar em casa

Depois do surto de Covid-19 que assolou grande parte da Câmara Municipal de Anápolis, contaminando servidores, funcionários e mais de dez vereadores, as atividades no local já tem data para voltar a acontecer presencialmente.

Publicado na última sexta-feira (30), o ato da Mesa Diretora revogou o homeoffice e estabeleceu o retorno presencial na Câmara a partir desta segunda-feira (03).

A mudança será obrigatória para todos os servidores, tanto do administrativo quanto do gabinete, que precisarão estar in loco e até mesmo bater o ponto todos os dias para confirmar a presença no trabalho.

Os vereadores, por outro lado, encaram uma realidade muito mais branda, tendo a opção de participar das sessões e comissões de forma presencial ou remota, caso queiram se resguardar da possível contaminação.

A nova rotina, que foi definida como híbrida, também trará de volta o horário de atendimento ao público, que se estenderá das 08h até às 18h, de segunda a sexta-feira.