Em nova campanha, Sicredi divulga seu propósito e se posiciona como alternativa no segmento financeiro

Alinhado às demandas por uma sociedade mais justa e sustentável, o Sicredi acaba de lançar sua nova campanha institucional, que visa destacar o propósito de “Construir Juntos uma Sociedade mais Próspera”, colocando o cooperativismo de crédito como uma alternativa dentro do Sistema Financeiro Nacional.

Norteada pelo mote “Existe alternativa, escolha o Sicredi. Onde seu dinheiro rende um mundo melhor”, a campanha terá abrangência nacional e contará com filmes veiculados na TV aberta, anúncios em jornais impressos e online, rádios, mídias OOH (out-of-home) e redes sociais.

Em meio a um mercado financeiro cada vez mais amplo, o Sicredi expõe o seu propósito com o objetivo de se posicionar como uma alternativa benéfica não só aos seus associados, mas à sociedade de forma geral.

A ideia é mostrar que, além de taxas mais justas e um relacionamento próximo, apoiado pelas soluções digitais, quem se associa ao Sicredi está contribuindo para o desenvolvimento da sua comunidade, pois a instituição trabalha em um modelo de ciclo virtuoso, no qual os recursos captados em uma região ficam naquela comunidade.

Esse movimento acontece, por exemplo, por meio de crédito concedido, contratação de fornecedores locais ou mesmo a partir do engajamento em causas sociais.

Além disso, os resultados obtidos pelas cooperativas são distribuídos entre os associados, que também participam ativamente das decisões.

“Cada vez mais, as pessoas têm buscado o consumo consciente e esse movimento também faz sentido na hora de escolher a instituição financeira com a qual vai se relacionar. Acreditamos que as marcas devem ir além das transações comerciais e financeiras e realmente fazer a diferença na sociedade. Isso o Sicredi é e sempre foi, uma instituição financeira que gera crescimento coletivo e que impacta positivamente as regiões em que atua. Essa é a nossa razão de existir há mais de 118 anos”, afirma Fernando Di Diego, Gerente de Marketing do Centro Administrativo Sicredi.

Elaborada em parceria entre as agências Hoc – House of Creativity – e Jotacom, a campanha dará ênfase ao modelo de atuação do Sicredi – o cooperativismo de crédito -, mostrando sua capacidade de gerar impacto social e econômico positivos.

Para isso, apresenta escolhas de alternativas mais sustentáveis para o dia a dia, por meio de comparações, por exemplo, entre poluição e fontes de energia renováveis, consumismo desenfreado versus consumo consciente e, claro, individualismo versus cooperação.

Considerando a multiplicidade de perfis com os quais a marca dialoga, a campanha terá mensagens específicas para cada público, sejam eles ligados aos segmentos de pessoa física, pessoa jurídica ou agro, entre outros.

Para isso, um hub de conteúdo será disponibilizado, com informações e peças de comunicação direcionadas para cada um deles, vídeos institucionais do Sicredi e sobre cooperativismo de crédito, que mostram como o impacto positivo é gerado na prática.

Essas informações poderão ser acessadas em https://www.sicredi.com.br/alternativa.

Impacto positivo comprovado

Mais do que embasar toda a campanha institucional do Sicredi, o impacto positivo da instituição financeira cooperativa foi corroborado em estudo realizado no ano passado.

Segundo pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a presença e a atividade de uma cooperativa de crédito incrementam o Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios em 5,6%, criam 6,2% mais vagas de trabalho formal e aumentam o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%, estimulando, portanto, o empreendedorismo local e contribuindo com o desenvolvimento das regiões.

“A nossa nova campanha institucional mostra que a escolha da instituição financeira pode fazer toda a diferença na sociedade. Queremos estabelecer esse diálogo com o público e apontar caminhos, nos apresentando como uma alternativa, nossa visão de mundo, nossa causa e nossas ações como uma opção”, reforça Di Diego.