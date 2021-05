Iniciada a campanha do agasalho 2021; saiba como esquentar famílias carentes de Anápolis

A Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura lançou na manhã desta terça-feira (04) a Campanha do Agasalho 2021, no mini auditório da Prefeitura de Anápolis.

A solenidade foi curta e contou com a participação da secretária Andrea Lins, da primeira-dama Vivian Naves, do prefeito Roberto Naves (PP) e do presidente da Associação Educativa Evangélica (AEE), Ernei de Pina.

O município já adquiriu um total de 4.260 cobertores e a expectativa é receber mais agasalhos para ajudar comunidades terapêuticas e abrigos de crianças, idosos e mulheres vítimas de violência doméstica, além dos moradores em situação de rua.

Interessados em participar podem deixar as doações em um dos 12 postos de arrecadação. São eles: Ala 2, UniEVANGÉLICA, HUANA, CMTT, Rio Vermelho, Academia Sérgio Borges, Senai, 156, Unimed, Geolab ou na própria Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura.

Até o momento, a Prefeitura já tem cerca de 60 a 70 instituições cadastradas para o envio das doações.

Antes de encerrar o lançamento da campanha, Roberto também aproveitou para falar sobre as mudanças e integrações das secretarias na gestão dele e para comentar sobre a pandemia da Covid-19, desde a chegada dos repatriados até a segunda onda. Veja na íntegra: