Juliette Freire confirma o favoritismo e se consagra como a grande vencedora do BBB 21

A advogada e maquiadora paraibana Juliette Freire confirmou o favoritismo e venceu o BBB 21, com XX% dos votos público, nesta terça-feira (04). Quem ficou em segundo lugar foi a influenciadora Camilla de Lucas, que conquistou XXX%. O ator e cantor Fiuk, filho de Fábio Júnior, terminou em terceiro lugar, obtendo somente XXX%.

Juliette chamou a atenção desde que foi apresentada ao público nas chamadas da programação. Tanto que foi uma das escolhidas do grupo Pipoca para ganhar uma imunidade antes mesmo de o programa estrear. Mas na casa mais vigiada do país, porém, ela não teve muitos aliados.

Junto com Lucas Penteado, Gilberto e Sarah, foi perseguida no reality por aqueles que foram considerados os vilões da edição: Karol Conká, Nego Di e Projota. Quando Penteado não aguentou a pressão e saiu, os remanescentes ficaram conhecidos como G3 e se tornaram queridinhos do público.

O grupo, no entanto, acabou se desfacelando após desentendimentos entre Sarah e Juliette. Como a primeira influenciava bastante Gil, o doutorando em economia acabou, em alguns momentos, falando mal da amiga, o que fez com que as torcidas de ambos rompessem.

Com a eliminação de Sarah, Gil e Juliette se reaproximaram, mas já era tarde. O afastamento temporário foi fator importante na eliminação dele no último domingo (02), uma vez que a torcida de Juliette votou pela saída do pernambucano, com a orientação dos perfis oficiais da participante.

Por falar em perfil, Juliette é campeã também nas redes sociais. Somente no Instagram, ela acumula mais de 23 milhões de seguidores e tendência é de que este número aumente ainda mais nos próximos dias, uma vez que a vencedora do BBB 21 ainda participará de diversas atrações da TV Globo.