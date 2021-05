Viraliza vídeo de pregador em Anápolis que cita Paulo Gustavo para falar sobre ‘a ira de Deus’

Ganhou as redes sociais e grupos de WhatsApp na tarde desta quarta-feira (05) um vídeo gravado nas mediações da Praça Americano do Brasil, no Centro de Anápolis, em que um religioso ainda não identificado faz apelos para converter pessoas que o ouvem.

Pelos poucos segundos captados é possível perceber que o pregador usa episódios recentes para falar sobre ‘a ira de Deus’.

“Cadê o cantorzinho do diabo para zombar de Jesus? Ei, Porta dos Fundos. Esse mundo vai conhecer a ira do Deus vivo”, grita.

Na mesma toada, ele cita o ator e comediante Paulo Gustavo, morto na noite da última terça-feira (04), em decorrência da Covid-19, para continuar a pregação.

“A medida de Deus passou sobre a cabeça de vocês. Passou! E Deus vai começar a matar como matou Paulo Gustavo…”