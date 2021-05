EUA vai começar a oferecer vacina de uma forma que dará mais inveja ainda ao Brasil

O aeroporto internacional de Miami começará a oferecer vacinas na segunda (10). Poderão ser imunizados funcionários do local e viajantes que vivem ou trabalham na Flórida.

A vacinação ocorrerá em dois pontos do aeroporto, entre os dias 10 e 14 de maio, 1º e 4 de junho e em 7 de junho, das 8h às 16h. Os postos no aeroporto oferecerão vacinas da Pfizer, aplicada em duas doses. Nos EUA, a segunda injeção deve ser tomada 21 dias após a primeira.

Na Flórida, as doses da vacina estão disponíveis para todos os residentes e trabalhadores locais mais de 16 anos. Cada estado determina as regras para a aplicação do imunizante.

Em Nova York, a prefeitura anunciou, nesta quinta (6), planos para oferecer a vacina a turistas, em pontos icônicos da cidade, como o Central Park, o Empire State e Times Square. As injeções serão aplicadas em vans posicionadas nestes locais. O imunizante usado será o da Janssen, que demanda apenas uma dose.

“Venha pra cá, é seguro, é um grande lugar para estar, e nós vamos cuidar de você”, disse o prefeito Bill de Blasio (democrata), ao anunciar o projeto.

O plano ainda não tem data para entrar em vigor, pois depende de autorização do estado de Nova York. Pelas regras atuais, apenas residentes e trabalhadores locais podem ser imunizados.

Tanto Miami quanto Nova York querem acelerar a volta de turistas. Em 2019, NY recebeu 66,6 milhões de viajantes. A expectativa do órgão de turismo da cidade é que 36,4 milhões de pessoas a visitem em 2021, e que o turismo só volte ao nível pré-pandemia em 2024.

Até quinta (6), os EUA já haviam aplicado ao menos uma dose de vacina em 149,4 milhões de pessoas (45% da população). E 108,9 milhões (32% do total) já estão plenamente vacinados. O país começou a imunização contra a Covid em dezembro.

No Brasil, que começou sua vacinação em janeiro, 34,2 milhões (21% dos adultos) tomaram a primeira dose, e 17,3 milhões (10,7% dos adultos) tomaram a segunda.