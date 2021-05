Terminou o processo que investigava suborno pago por equipe de Trump à atriz pornô

A FEC (Comissão Eleitoral Federal dos EUA) encerrou a investigação sobre as denúncias de que Donald Trump teria violado leis eleitorais, em 2016, quando seu advogado pagou pelo silêncio da atriz pornô Stormy Daniels. Com isso, o ex-presidente e membros de sua campanha em 2016 não serão punidos pelo caso.

Michael Cohen, ex-advogado pessoal de Trump, se declarou culpado, em 2018, de ter violado leis de campanha ao fazer um pagamento de US$ 130 mil para Daniels, em troca de seu silêncio. A atriz ameaçava divulgar detalhes de sua relação com o republicano.

Cohen disse que o pagamento buscava evitar problemas para a campanha presidencial de Trump. Por isso, democratas e várias organizações acusaram os republicanos de violarem regras eleitorais, por considerar que este pagamento foi, na prática, uma doação eleitoral ilegal. Como as doações individuais eram limitadas a US$ 2.700 naquele ano, Cohen descumpriu a lei.

O advogado foi preso por mentir ao Congresso e sofreu condenações por violação de leis eleitorais e evasão de impostos. Já Trump nunca foi punido pelo caso. Embora negue envolvimento com a atriz, o ex-presidente confirmou ter reembolsado Cohen pelo valor.

O pagamento pelo silêncio de Daniels foi revelado pela imprensa americana no início de 2018. Depois disso, a atriz fez declarações sobre sua relação com Trump em entrevistas e em um livro. O ex-presidente nega ter se envolvido com ela.

A FEC é chefiada por seis conselheiros. Atualmente, há três republicanos e três democratas. A continuidade da análise do caso demandava ao menos quatro votos. Sem apoio dos republicanos, o processo foi suspenso.

Os republicanos que integram a FEC alegam que o caso já foi investigado em outras instâncias federais, e que analisá-lo na comissão seria uma redundância e um desperdício de recursos. Os integrantes democratas disseram que há amplas evidências de que o ex-presidente recebeu contribuições irregulares e defendem a continuidade das investigações.

Trump celebrou a decisão pelo fim do processo. “Agradeço à comissão pela decisão, que encerra este capítulo de fake news”, disse, em comunicado. Cohen criticou a medida. “O pagamento de suborno foi feito em benefício de Donald J. Trump. Como eu, Trump deveria ser considerado culpado”, escreveu, no Twitter.