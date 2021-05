Novas vagas de emprego e estágio estão abertas em empresas do DAIA

As empresas Ypê e Aché Laboratórios, ambas localizadas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), estão com vagas abertas para contratar funcionários e estagiário.

A Ypê tem duas oportunidades para Operador de Empilhadeira, com exclusividade para pessoas com deficiência, e exige ensino médio completo e curso de Operador de Empilhadeira.

A empresa oferece assistência médica e odontológica, café da manhã, participação nos lucros, previdência privada, refeitório, restaurante interno, sala de jogos, seguro de vida e vale alimentação.

Já a Aché busca por um estagiário de Controle de Qualidade. Os candidatos precisam ter conhecimento em pacote office e estar cursando Farmácia, Química ou Engenharia Química com formação para dezembro de 2022 ou 2023.

Para esta função, o valor da bolsa auxílio e os benefícios ofertados não foram divulgados.

Interessados devem acessar o site e cadastrar o currículo no cargo desejado.