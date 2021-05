Criança morre ao cair de prédio residencial na região Sul de Goiânia

Uma criança do sexo masculino, de idade ainda não confirmada pelas forças policiais, morreu na manhã deste domingo (09) ao cair de um prédio no Jardim Atlântico, bairro da região Sul de Goiânia.

As circunstâncias do acidente ainda não estão claras, mas pessoas próximas à família apontaram nas redes sociais que a grade de proteção da sacada do edifício estava cortada.

Viaturas do Corpo de Bombeiros já estiveram no local e isolaram a área.

A Polícia Científica realiza o trabalho de perícia para reunir mais informações que possam esclarecer a morte do garotinho.

Mais informações a qualquer momento.