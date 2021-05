Na UPA da Vila Esperança, paciente deu murro em médica após discordar de diagnóstico

Uma mulher de 30 anos foi encaminhada à Central de Flagrantes de Anápolis na noite desta segunda-feira (10) depois de armar uma grande e violenta confusão na UPA da Vila Esperança.

Um policial militar estava trabalhando na unidade quando recebeu o pedido de socorro de uma médica e acionou reforços por telefone.

É que a suspeita, que era paciente, ficou revoltada com o diagnóstico que recebeu e passou a fazer ameaças apenas porque a profissional de saúde teria tentado explicar porque estava certa.

De acordo com a vítima, a mulher disse que poderia e tinha condições de fazer com que ela amanhecesse com a “boca cheia de formigas”.

Ao perceber que o policial da unidade havia sido chamado, a paciente ainda deu um murro no rosto da médica.

A suspeita estava tão alterada que precisou ser contida e algemada. Na delegacia, foi autuada por desacato, ameaça e lesão corporal dolosa e está à disposição do Poder Judiciário.