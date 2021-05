Anapolinos com comorbidades, acima de 18 anos, já podem se cadastrar para vacinação contra Covid

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou na tarde desta quarta-feira (12) que já está aberto o cadastro e a vacinação para pessoas com comorbidades (lista abaixo) que tenham mais de 18 anos.

Para isso, é necessário acessar o site https://vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar e preencher o formulário, anexando laudo médico. Com o cadastro feito, basta se dirigir a um dos oito pontos de imunização.

O cadastro e a vacinação também estão abertos para pessoas com Síndrome de Down, com idade acima de 18 anos. Adultos com deficiências cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) é outro grupo que pode se imunizar e já estão cadastrados mediante lista.

A vacinação acontece em pontos exclusivos para pedestres, que funcionam no ginásio da UniEVANGÉLICA, no Banco de Leite e na unidade de saúde Santa Maria de Nazareth.

No sistema drive-thru os locais são: CMTT, Ginásio Internacional Newton de Faria e unidades de saúde do JK, Arco-Íris e Anexo Itamaraty.

Vale lembrar que a vacina para pedestres não será aplicada em pontos de drive-thru, assim como pessoas em veículos não receberão a dose em unidades voltadas para imunizar pedestres. Segundo a Semusa, essa regra serve para garantir a organização das filas e evitar aglomeração.

Mesmo com a abertura da vacinação de pessoas com comorbidades, a Prefeitura de Anápolis continua o cadastro e aplicação da primeira dose em idosos com idade igual ou superior a 60 anos já cadastrados, e profissionais de saúde e segurança acima de 18 anos, conforme listas enviadas pelos conselhos das categorias.

Comorbidades:

– Diabetes mellitus

– Pneumopatias crônicas graves

– Hipertensão arterial resistente (HAR)

– Hipertensão arterial estágio 3

-Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

– Insuficiência cardíaca (IC)

– Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

– Cardiopatia hipertensiva

– Síndromes coronarianas

– Valvopatias

– Miocardiopatias e pericardiopatias

– Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

– Arritmias cardíacas

– Cardiopatias congênita no adulto

– Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

– Doença cerebrovascular

– Doença renal crônica

– Imunossuprimidos

– Hemoglobinopatias graves

– Obesidade mórbida

– Síndrome de Down

– Cirrose hepática