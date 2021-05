Conforto, parcelas acessíveis e contato com a natureza: conheça o novo empreendimento da Realiza

O Premiere Harmonia é o novo empreendimento da Realiza Construtora para aqueles que gostam de viver com conforto e mais perto da natureza.

É o primeiro da construtora na região Norte de Anápolis e ficará localizado ao lado da Vila Jaiara. Ou seja, os moradores terão tudo o que precisarem por perto, sem a necessidade ir até o Centro da cidade.

O condomínio clube fica ao lado de uma área de preservação ambiental, com direito a uma pista com vista de contemplação exclusiva.

Na entrada, os moradores e visitantes também serão recepcionados com um belo espelho d’água e três bicicletas ficarão disponíveis, com pontos de recarga, para o uso geral.

Contando com parcelas a partir de R$ 299, o Premiere Harmonia oferecerá aos moradores ar puro, espaços para se exercitar, local de brincadeira para crianças e ambientes para passear com pets, curtir o pôr do sol e criar lindas lembranças com a família.

Com dois quartos e suíte, os apartamentos terão a partir de 47,7 m².

A melhor parte é que todos que comprarem o imóvel ainda neste mês de maio ganharão uma TV de 40 polegadas e um descontão surpresa.

A entrada custa a partir de R$ 2 mil, mas aqueles que não possuírem o dinheiro em mãos para este mês poderão dar um sinal de apenas R$ 89 para garantir os benefícios.

Aproveite todas as vantagens do programa Casa Verde e Amarela para realizar o seu sonho do imóvel próprio.

Acesse o site www.apartamentosanapolis.com para fazer seu cadastro.

Mais informações estão no Instagram @premiereharmoniarealiza ou pelos telefones (62) 9 9125-3884 e (62) 9 8205-9572.