Confira as vagas disponíveis nesta quinta-feira (13)

Nesta quinta-feira (13) informa o Sine Anápolis que 290 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

05 – Vagas para Acabador de Mármore e Granito

03 – Vagas para Ajudante de Estruturas Metálicas

01 – Vaga para Ajudante de Serrador

01 – Vaga para Alinhador de Pneus

01 – Vaga Analista de Marketing

01 – Vaga Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas)

01 – Vaga para Auxiliar de Marceneiro

02 – Vagas para Auxiliar mecânico de refrigeração

02 – Vagas para Borracheiro

03 – Vagas para Carpinteiro

01 – Vaga para Costureira de máquina reta

05 – Vagas para Cozinheiro Geral

01– Vaga para Desenvolvedor de internet (técnico)

03 – Vagas para Eletricista de instalações de veículos automotores

01 – Vaga para Encanador industrial

02 – Vagas para Encarregado de obras

01 – Vaga para Forneiro de padaria

01 – Vaga para Lanterneiro de automóveis (reparação)

02 – Vagas para Mecânico de equipamentos industriais

02 – Vagas para Mecânico de refrigeração

01 – Vaga para Nutricionista

01 – Vaga para Pasteleiro

01 – Vaga para Tapeceiro de Móveis

01 – Vaga para Terapeuta Ocupacional

02 – Vagas para Tosador de Animais Domésticos

Importante: O Portal 6 apenas informa as vagas repassadas por e-mail pelo Sine à nossa redação. Caso encontre algum problema em relação a vaga pretendida, reporte-o ao próprio Sine.