Dançarina é assassinada com 10 tiros após fazer comentário nas redes sociais

Uma dançarina de 24 anos, identificada como Juciene Sampaio Bastos, mais conhecida como Juju Tempestade, foi assassinada a tiros após fazer um comentário em uma rede social.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira (14) pela Polícia Civil de Feira de Santana, na Bahia, onde o crime foi registrado.

Tudo teria acontecido depois que um jovem integrante de uma facção criminosa, Brendo Brito dos Santos, também de 24 anos, foi morto na última quarta-feira (12).

Na ocasião, a dançarina, que teria sido da mesma facção e mudado recentemente para uma inimiga, passou a fazer comentários sobre a morte dele.

“‘Depois da morte de Brendo, ela fez comentários depreciativos sobre a morte dele e isso gerou acirrou a animosidade entre os dois grupos. Por isso, ela foi morta”, explicou o delegado Rodolfo Faro, ao G1.

No dia seguinte, um homem parou com uma motocicleta em frente a casa de Juju Tempestade. Ele esperou ela virar de costas e a alvejou com cerca de 10 disparos. A cena foi registrada por câmeras de segurança.

Câmeras flagraram momento em que dançarina de 24 anos é assassinada. O crime foi motivado por um comentário que ela fez nas redes sociais 🥵 pic.twitter.com/u4wZXMbV03 — Portal 6 (@portal6anapolis) May 15, 2021

A jovem morreu antes mesmo da chegada do socorro e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).