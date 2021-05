Pabllo e Juliette estão entre famosos que apoiaram Gil após ataque homofóbico

Celebridades e alguns dos ex-colegas de confinamento de Gilberto Nogueira, 29, no BBB 21 usaram as redes sociais para manifestar apoio ao doutorando em Economia. O motivo foi o áudio que vazou na internet nesta sexta-feira (14) no qual um dos dirigentes do Sport Clube do Recife faz ataques homofóbicos ao pernambucano.

“Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele ou em um bordel, eu não estava nem aí. Mas foi dentro da Ilha do Retiro. Isso é uma desmoralização, ausência de vergonha na cara. É isso que a gente está vivendo. Não tem mais respeito, filho não respeita pai, pai não respeita filho. É a depravação”, disse o conselheiro.

“Seremos resistência a qualquer tipo de preconceito. Conte comigo, Gil”, disse a campeã do reality, Juliette Freire. “Fica firme, meu lindão, você é luz”, escreveu Arthur Picoli. “Queria estar aí pertinho de você pra te dar abraço apertado e dizer o quanto eu te amo assim do jeitinho que você é”, declarou Fiuk.

“O Gil sempre falou com tanto amor e carinho do time de coração dele. Ele não merecia isso. Todo meu repúdio a esse comentário e a quem partilha do mesmo sentimento e pensamento nojento. Gil, estou contigo. Fica forte. Você é maior que tudo isso!”, disse Pocah em vídeo. Soube agora o que aconteceu com Gil, absurdo! Saiba que estou contigo”, publicou Carla Diaz.

“Meu amor, só jogam pedra em árvore frutífera fica de boa que hate vai ter sempre! Sua essência é que mostra o contrário”, falou Pabllo. Já Deborah Secco declarou seu amor ao ex-BBB. “Estamos do seu lado sempre! Você nos ensinou a vigorar. Então tire o seu tempo e volte revigorado para fazermos justiça! Te amo!”.