Caiado lança plataforma onde as pessoas poderão acessar serviços públicos sem sair de casa

O governador Ronaldo Caiado (DEM) lançou nesta segunda-feira (17) o Expresso, nova plataforma que oferece 70 serviços da gestão pública, todos disponíveis por meio virtual.

“Tiramos Goiás da fase analógica para a digital”, disse, ao observar que a meta é garantir atendimento de qualidade, padronizado e acessível. Segundo observa, o Estado tem a “obrigação de devolver à sociedade o tempo perdido”.

O acesso à plataforma está disponível por meio de aplicativos, pelo site www.expresso.go.gov.br, terminais de autoatendimento em unidades do Vapt-Goiás.

Neste início, por meio do Expresso, estão disponíveis serviços como emissão de segunda via da conta de água da Saneago, de boletos do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo), de guia de trânsito animal e de certidão negativa de débitos da receita estadual.

A abertura de reclamação junto ao Procon-GO e o licenciamento anual de veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) também estão na ferramenta.

“Fazemos essa reparação, com oferta de serviços que a sociedade não teve durante muitos anos”, afirma o governador. “O dinheiro público agora é aplicado corretamente. A máquina do Estado hoje pede desculpas à população”, disse.

E completou: “Esse é o Goiás Expresso. É o perfil do nosso governo, a digitalização, o menor tempo de ação e a melhora da qualidade de vida das pessoas”, pontuou. “Temos que andar à frente para, cada vez mais, atender a quem realmente o sustenta, que é o cidadão que paga o imposto”, destaca governador

As pessoas que não têm acesso à internet em casa ou dificuldade com as diversas plataformas digitais também terão oportunidade de agilizar o atendimento com o uso dos totens, que serão instalados nos municípios.

“O Balcão Expresso vem como complemento de um dos modais para dar acesso ao cidadão, talvez mais idoso ou com pouco acesso à internet ou instrução digital”, destacou o secretário de Administração, Bruno D’Abadia.

O titular da pasta frisou que já foi lançado um chamamento público para que as prefeituras interessadas se inscrevam e façam a adesão ao Expresso Balcão.