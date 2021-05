Casa do Curso inova com turmas presenciais e EAD para quem quer se destacar no mercado de trabalho

Referência em Anápolis, a Casa do Curso usou o período de isolamento social para inovar e se introduzir no mundo digital com oferta de capacitações a distância, mantendo a qualidade das aulas presenciais.

Ao todo, a empresa oferece turmas em 53 cursos diferentes, com opções de horários nos três turnos do dia e final de semana para atender aos que querem se profissionalizar, mas têm pouco tempo.

O curso mais procurado é o de Design de Interiores, que se inicia nesta segunda-feira (17) e será a última turma presencial deste ano. Já o EaD está com 60% de desconto. São 63 horas de aulas, muitos exercícios e práticas.

São centenas de profissionais que se preparam para trabalhar nessa área de tantas possibilidades, seja como designers autônomos ou no comércio de decoração e materiais, prestando consultorias, gerenciando reformas de interiores, produzindo eventos ou mesmo como diferencial para corretores de imóveis.

Dentre os principais cursos disponíveis também estão informática básica, design gráfico, excel avançado, atendente de farmácia, culinária, fotografia e todos os das áreas de engenharia e tecnologia.

É importante lembrar que as capacitações EAD possuem a mesma carga horária e certificado que as presenciais, com opções de aulas ao vivo ou gravadas.

Com a Casa do Curso, os alunos saem aptos para o mercado de trabalho, devido à modernidade e excelência dos cursos oferecidos.

A empresa fica localizada na Avenida Fayad Hanna, nº 271, no Centro de Anápolis. Interessados podem obter mais informações pelos telefones (62) 9 9426-7851 (WhatsApp) e (62) 3943-4420 ou pelo Instagram @casadocurso.