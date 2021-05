Nubank contrata quase 500 negros para provar que empresa ‘não é racista’

Joana Cunha, de São Paulo – O Nubank vai anunciar nesta quarta (19) que contratou mil novos funcionários neste ano, e 48% deles são pretos ou pardos. Entre os cargos de gerência a participação chega a 51%.

O aumento da representatividade de pessoas negras no banco ganhou notoriedade porque carrega no contexto a declaração feita pela cofundadora Cristina Junqueira no ano passado, de que a empresa não podia se “nivelar por baixo” para buscar diversidade na equipe. Ela depois se desculpou, e o Nubank fez uma série de anúncios de investimentos na área.

​O banco diz que a aceleração de contratações visa atender o aumento da demanda, que tem recebido aproximadamente 40 mil novos clientes por dia.