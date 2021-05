Boate onde MC Kevin fez último show é punida pela Prefeitura do Rio

O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) interditou na noite de quarta (19) a Mansão Imperador, local onde MC Kevin realizou o seu último show, na madrugada de domingo (16). Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura do Rio, o evento em que o funkeiro se apresentou era clandestino e desrespeitou as regras de prevenção contra a Covid-19.

“Na ocasião, foi aplicada uma multa gravíssima ao estabelecimento, no valor de R$ 14.060,72”, disse em nota o Ivisa-Rio. A reportagem procurou os responsáveis pela Mansão Imperador, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

MC Kevin, nome artístico de Kevin Nascimento Bueno, morreu após cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último domingo (16).

Deolane Bezerra Santos, esposa do cantor, afirmou em seu depoimento à polícia que o cantor não quis dormir quando voltou do show que fez naquela madrugada e resolveu ir para a casa de um amigo onde, de acordo com os presentes, o grupo bebeu uísque, usou MD (droga sintética) e fumou maconha.

Ela contou uma versão que corrobora os relatos da modelo Bianca Dominguez, 26, e do MC Victor Elias Fontenelle, 23, que estavam com o artista quando ele sofreu a queda, e de outros amigos que também se hospedavam no hotel, como o cantor Jhonatas Augusto Cruz, 26, e Luccas Dhuan Pombal, 23.

De acordo com eles, MC Kevin caiu da varanda após fazer sexo com Bianca e Victor no quarto 502. A hipótese dada pelas testemunhas é de que ele teria se pendurado no parapeito para tentar pular para o quarto de baixo, possivelmente pensando que sua mulher descobriria a traição.