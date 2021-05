Caixa paga segunda parcela do auxílio a nascidos em maio e para o Bolsa Família

Beneficiários do auxílio emergencial que fazem parte do Bolsa Família e têm NIS (Número de Inscrição Social) com final 4 passam a receber a segunda parcela de ajuda do governo nesta sexta-feira (21). Além disso, os demais grupos, como trabalhadores informais e inscritos no CadÚnico nascidos em maio, também recebem a segunda parcela nesta sexta.

O calendário para quem é do Bolsa Família segue na próxima semana, com o depósito para as pessoas com NIS final 5 na segunda-feira (24). O último pagamento da segunda parcela será no próximo dia 31, também uma segunda-feira, para os beneficiários com NIS final zero.

Para quem não faz parte do Bolsa Família, o calendário continua no fim de semana, com depósitos no Caixa Tem para os nascidos em junho, no sábado (22), e para os nascidos em julho, no domingo (23). O pagamento da segunda parcela termina no dia 30 de maio.

Inicialmente, os trabalhadores informais e inscritos no CadÚnico não podem sacar o dinheiro. Eles podem apenas movimentá-lo pelo Caixa Tem, pagando contas ou em compras. Para este público, o calendário de saques da segunda parcela começará somente no dia 31 de maio, para nascidos em janeiro. O cronograma segue conforme a data de nascimento do trabalhador.

No caso de quem é do Bolsa Família, na data marcada para receber o benefício, conforme o final do NIS, já é possível fazer a retirada dos valores no caixa eletrônico, nas agências da Caixa Econômica Federal ou nas lotéricas.

Beneficiários do auxílio recebem parcelas que vão de R$ 150, para solteiros, até R$ 375, para mães que são as únicas responsáveis pelo sustento do lar. As demais famílias têm direito a R$ 250.

A consulta para saber se vai receber e qual o valor exato da parcela pode ser feita pelo site consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta. O cidadão precisará informar CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.