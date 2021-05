Confira as vagas disponíveis nesta segunda-feira (24)

Nesta segunda-feira (24) informa o Sine Anápolis que 325 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

05 – Vagas para Acabador de Mármore e Granito

04 – Vagas para Açougueiro

02 – Vagas para Ajudante de Estruturas Metálicas

01 – Vaga para Ajudante de Serralheiro

01 – Vaga para Alinhador de Pneus

03 – Vagas para Armador de Ferragens na Construção Civil

01 – Vaga para Auxiliar de Almoxarifado

02 – Vagas para Auxiliar de Padeiro

02 – Vagas para Auxiliar de Mecânicos de autos

03 – Vagas para Banhista de Animais Domésticos

03 – Vagas para Caseiro

05 – Vagas para Consultor de Vendas

0 3 – Vagas para Desenhista Industrial Gráfico

01 – Vaga para Encarregado de Lavanderia

02 – Vagas para Encarregado de Obras

01 – Vaga para Estoquista

01 – Vaga para Fisioterapeuta

01 – Vaga para Fonoaudiólogo

02 – Vagas para Gerente Regional de Vendas

05 – Vagas para Mecânico de Automóvel

01 – Vaga para Operador de Maquinas de Dobrar

01 – Vaga para Padeiro Confeiteiro

01 – Vaga para Tapeceiro de Móveis

01 – Vaga para Terapeuta Ocupacional

01 – Vaga para Vendedor de Sistema

