Corpo de Bombeiros montou operação para tirar gato de motor de carro em Anápolis

Gatos são fofos, mas também aprontam ao entrar em lugares improváveis. Uma ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros na noite deste domingo (23) é prova disso.

Acionada por uma moradora da Vila Santa Isabel, a corporação precisou montar uma operação de resgate para retirar um felino que estava dentro do motor de um carro.

Foi necessário desmontar parte do freio e o cabo do acelerador do veículo para retirar o animal, que estava preso num espaço bastante restrito.

Incrivelmente, o gatinho saiu ileso e foi deixado aos cuidados da dona.

