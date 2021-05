Após ‘plano’ fracassar, homem é levado da igreja direto para delegacia em Anápolis

Uma movimentação diferente de viaturas da Polícia Militar foi registrada na madrugada desta terça-feira (25), na Rua Guimarães Natal, no Centro de Anápolis.

É que os agentes foram acionados por um vigilante, por volta das 03h15, para atender a ocorrência de um possível furto em andamento em uma igreja evangélica.

Quando a equipe chegou, constatou que a porta estava com um sinal de arrombamento e era possível perceber pequenas movimentações no interior do espaço religioso.

Assim que os policiais entraram, o suspeito, de 30 anos, ainda tentou se esconder em uma das salas, mas rapidamente acabou sendo localizado.

O homem, sem hesitar, confessou que estava sozinho e pretendia levar alguns pertences do local. Ele já havia pegado um notebook e um data show.

Com uma rápida busca, foi possível confirmar que o suspeito também já possuía antecedentes criminais.

Encaminhado à Central de Flagrantes, o homem foi autuado por tentativa de furto e está à disposição do Poder Judiciário.