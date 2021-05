Pai encontra cabeça do filho dentro de mala e passa dias procurando outros pedaços do corpo

Um caso chocante foi registrado no final de semana, no Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina, e está chamando atenção nas redes sociais.

É que após passar vários dias procurando pelo filho, um homem identificado como Ronaldo Kalbush encontrou a cabeça do rapaz dentro de uma mala, em um rio.

Renan Kalbush, de 21 anos, havia sido dado como desaparecido no último dia 04 de maio, quando foi flagrado por câmeras de segurança passando sozinho perto de um terminal de transporte coletivo.

O genitor registrou o desaparecimento do rapaz e a expectativa de que ele fosse encontrado com vida se dissipou no dia 12, quando um pescador encontrou parte de uma perna no rio Itajaí-Açu.

Os familiares sabiam que o membro era de Renan por causa de uma tatuagem. E mesmo com a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros realizando buscas, Ronaldo também se reuniu com amigos e parentes para encontrar o resto do corpo.

Segundo o jornal NSC Total, homem enfrenta problemas de locomoção por causa de uma lesão na medula. Mesmo assim, pegou um pequeno barco de pesca emprestado e começou a percorrer o rio todos os dias.

Foi ele mesmo que encontrou, nos dias 15 e 20 de maio, outras partes das pernas de Renan na água. No sábado (22), localizou uma mala boiando e dentro dela estava a cabeça e alguns outros membros do jovem.

Os suspeitos do crime, o local do esquartejamento e a motivação ainda são uma incógnita. A Polícia Civil agora aguarda os laudos periciais que vão indicar se o rapaz morreu durante a mutilação ou se já havia falecido quando foi desmembrado.

Nas redes sociais, a irmã de Renan afirmou que espera por justiça e também agradeceu ao pai por ter dado continuidade às buscas mesmo com limitações.

Em uma publicação privada na mesma rede social, Ronaldo também compartilhou uma mensagem emocionante de despedida.

“Achei você, meu filho. Prometi que eu iria te achar, e achei. Mesmo com meus problemas de saúde, enfrentei estes rios com a glória de Deus me encaminhando ao seu encontro. Entrego você agora nas mãos de Deus, meu filho”, escreveu.