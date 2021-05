Resposta de garotinho faz jornalista gaguejar ao vivo: “Todo mundo vai pegar corona”

Durante a edição de segunda-feira (24) do ESTV, no Espírito Santo, um garotinho deu uma resposta sincerona enquanto era entrevistado ao vivo no telejornal e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Em uma reportagem sobre a volta às aulas, o menino se mostrou bastante irritado com a determinação da Prefeitura de Vitória em um momento em que o novo coronavírus ainda está com altos índices de transmissão no país.

Na ocasião, o jornalista, tentando extrair uma frase positiva da criança, pergunta: “Muito tempo longe, não é?”, diz.

Mas no lugar, acabou recebendo uma resposta oposta: “Todo mundo vai pegar corona de novo. Uma pessoa vai pegar corona e cancelar tudo?”, reclamou.

“A lei é essa, pronto. Aí nós vamos voltar pra casa… Tô falando a verdade! Vai ser isso o que vai acontecer.”, disse o garotinho.

O repórter gagueja e ainda tenta amenizar a situação dizendo que haverá distanciamento entre os alunos. O menino concorda, e diz que estava com saudade dos professores e do aprendizado na escola.

Na volta para o estúdio, o jornalista afirma: “Ryan aqui dando uma expectativa que eu não esperava!”, ri, sem graça.

Confira o vídeo e as reações: