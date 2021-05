Defensoria abre concurso em Goiás com 47 vagas e remuneração de mais de R$ 27 mil

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) publicou nesta quinta-feira (27) o edital para quem quer ingressar na carreira de defensor.

São ofertadas 47 vagas e cadastro reserva, sendo 34 destinadas à ampla concorrência. Nove vagas são reservadas a integrantes da população negra, uma à população indígena, uma à população quilombola e duas às candidatas ou candidatos com deficiência.

O defensor público-geral do Estado Domilson Rabelo da Silva Júnior destaca que a realização do concurso é um grande passo para a Defensoria Pública.

“Com muito planejamento e responsabilidade, abrimos esse concurso visando, sobretudo, o cumprimento do comando constitucional naquilo que preconiza a Emenda Constitucional 80/2014, no sentido de que a DPE precisa capilarizar seus atendimentos e estar presente nas unidades jurisdicionais. O concurso público é medida necessária e urgente para a expansão e consolidação da política pública de acesso integral e gratuito à justiça”.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pela internet (www.concursosfcc.com.br). O prazo se inicia às 10h do dia 05 de julho e finaliza às 14h do dia 06 de agosto. O custo é R$ 255.

O certame inclui quatro fases: prova escrita objetiva (eliminatória e classificatória); provas discursivas (eliminatória e classificatória); prova oral (eliminatória e classificatória); avaliação de títulos (classificatória). A previsão é que a primeira etapa seja realizada no dia 12 de setembro deste ano.

O subsídio do cargo de defensor público de 3ª Categoria é de R$ 27.174,27. Ter concluído o curso de Direito; e ter, à data da posse, no mínimo, três anos de atividade jurídica exercida, estão entre os requisitos para a investidura no cargo.

Mais informações estão no edital.