Saneago divulga data em que quase 200 bairros de Anápolis ficarão sem água; veja a lista

A Saneago divulgou um comunicado para informar que, na próxima segunda-feira (31), serão realizadas “melhorias operacionais” na Estação de Tratamento de Água de Anápolis. Essa medida pode afetar o abastecimento em 195 bairros.

De acordo com a companhia, técnicos farão intervenções para interligação de uma ETA Compacta, que deverá aumentar a disponibilidade de água para toda a população.

O serviço terá início por volta das 06h30 e está previsto para acabar às 10h30. Com isso, a previsão é que a população seja afetada principalmente no período da tarde.

A normalização do sistema ocorrerá gradualmente após a conclusão dos trabalhos. No entanto, os bairros mais altos e afastados poderão enfrentar instabilidades até a noite de terça-feira (1º).

Já os imóveis com caixa d’água bem dimensionada não deverá ficar desabastecida. Mesmo assim, a orientação da Saneago é o uso consciente das reservas domiciliares.

Caso o abastecimento não retorne no prazo previsto, a população pode entrar em contato pelo telefone 0800 6450 115 para que as equipes verifiquem a situação pontual.

Veja a lista de bairros que pode ser afetados

Adriana Parque, Alto da Bela Vista, Anápolis City, Andracel Center, Anexo Antônio Fernandes, Anexo Itamaraty, Bairro Alvorada, Bairro Antônio Fernandes, Bairro Boa Vista, Bairro Bom Sucesso, Bairro da Lapa, Bairro das Bandeiras, Bairro de Lourdes, Bairro Eldorado, Bairro Frei Eustáquio, Bairro Itamaraty 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas, Bairro JK, Bairro Jóquei Clube, Bairro Jundiaí, Bairro Maracanã, Bairro Maracanazinho, Bairro Recanto do Sol, Bairro Santo Antônio, Bairro São Carlos, Bairro São Jerônimo, Bairro São Jorge, Bairro São José, Bairro São Lourenco, Bairro São Sebastião, Campos Elisios, Centro, Chácara Colorado, Chácaras Americanas, Cidade Jardim, Cidade Universitária, Condomínio Bellas Artes, Condomínio Reserva da Base, Condomínio Sol Nascente, Condomínio Tropical, Conjunto Filostro Machado, Conjunto Mirage, Conjunto Village, Conjunto Jamaica, Conjunto Mirage, Dom Pedro II, Flor do Cerrado, Frei Eustáquio, Granjas Santo Antônio, Iapc, Jardim Alexandrina, Jardim América, Jardim Arco Verde 1ª e 2ª etapas, Jardim Bandeirante, Jardim Eldorado, Jardim Planalto, Jardim Primaveras 1ª e 2 ª etapas, Jardim Santa Cecilia, Jardim Vera Cruz, Jardim Village, Jardim das Américas 1ª, 2ª e 3ª etapas, Jardim das Oliveiras, Jardim dos Ipês, Jardim Europa, Jardim Goiano, Jardim Guanabara, Jardim Ibirapuera, Jardim Palmares, Jardim Petrópolis, Jardim Progresso, Jardim Santana, Jardim Silveira, Jardim Suiço, Jardim Tesouro, Jardins do Lago, JK Nova Capital, JK Oeste, Loteamento Guanabara, Loteamento Jardim Flor de Liz, Loteamento Jardim São Paulo, Loteamento Novo Jundiaí, Loteamento Residencial Alphaville, Loteamento. Santa Clara, Maracanã, Nações Unidas, Nova Vila Jaiara, Parque Brasília, Parque Brasília, Parque dos Eucaliptos, Parque Iracema, Parque Michel, Parque Residencial Ander, Parque dos Pirineus, Parque Iracema, Parque Residencial das Flores, Recanto do Sol, Residencial Aldeia dos Sonhos, Residencial Alfredo Abrahão, Residencial Alphaville, Residencial América, Residencial Ana Carolina, Residencial Anaville, Residencial Araguaia, Residencial Araujoville, Residencial Ayrton Senna, Residencial Boa Esperança, Residencial Bougainville, Residencial Centenário, Residencial Cerejeiras, Residencial das Rosas, Residencial Dom Emanoel, Residencial Dom Felipe, Residencial Gabriela, Residencial Galdí, Residencial Gran Ville, Residencial Idelfonso Limírio, Residencial Ipanema, Residencial Itororó, Residencial Jandaia, Residencial Las Palmas, Residencial Leblon, Residencial Maria Augusta, Residencial Mônica Braga, Residencial Morada Nova, Residencial Palmeiras, Residencial Paris, Residencial Portal do Cerrado, Residencial Rio Jordão, Residencial San Marco, Residencial Santa Cruz, Residencial Santo Antônio, Residencial Santo Expedito, Residencial São Cristóvão, Residencial Shangrilá, Residencial Tangará, Residencial Terezinha Braga, Residencial Vale do Sol, Residencial Valência, Residencial Veneza, Residencial Verona, Residencial Vida Nova, Residencial Vila Feliz, Residencial Virginia Correa, Setor Lago dos Buritis, Setor Residencial Jandaia, Setor Scala, Setor Industrial Aeroporto, Setor Jundiaí Industrial, Setor Nova Capital, Setor Sul 1ª, 2ª e 3ª etapas, Setor Tropical, Sítios de Recreio Jardim Boa Vista, Summerville, Vila Bella, Vila Brasil, Vila Calixto Abrão, Vila Celina, Vila Corumbá, Vila das Acácias, Vila de Lourdes, Vila dos Oficiais, Vila Fabril, Vila Falluh, Vila Formosa, Vila Formosa JK, Vila Goiás, Vila Góis, Vila Harmonia, Vila Industrial Jundiai, Vila Jaiara, Vila João Luiz de Oliveira, Vila João XXIII, Vila Jussara, Vila Menino Jesus, Vila N. Sra. Aparecida, Vila Nova Jaiara, Vila Rica, Vila Santa Isabel, Vila Santa Maria, Vila Santa Maria de Nazareth, Vila Santana, Vila São João, Vila São Jorge, Vila São José, Vila Sul, Vila Tocantins, Vila União Central.