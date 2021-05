Gil do Vigor deixa mensagem após reencontro com o pai

Enquanto esteve no BBB 21 Gil do Vigor, 29, falava muito da relação próxima com a mãe, Jacira Santanna, e das irmãs, Janielly e Juliana. Porém, a vida familiar do doutorando também tinha uma lacuna deixada pela rejeição do pai que tem o mesmo nome do filho famoso, Gilberto Nogueira, com quem não falava havia 15 anos. A esperada reaproximação entre ambos aconteceu neste sábado (29).

Santanna contou quando o filho ainda estava no reality ter se separado do pai do ex-BBB quando ele tinha apenas quatro anos por sofrer violência doméstica e também porque foi acusada de traição, por causa da cor de Gil, mais clara que a do pai. O afastamento se concretizou após o economista convidar o pai para assistir a um concurso de de modelo do qual participaria e ouvir que ele não iria por ter vergonha do filho.

O economista manifestou para as câmeras do reality o desejo se receber uma foto do pai se vencesse a prova do líder.

“Se eu ganhar a liderança, quero uma foto do meu pai. Não tenho uma foto com ele, mas gostaria de vê-lo”, disse à época. Enquanto Gil ainda estava confinado, o pai dele também afirmou que gostaria de reencontrá-lo quando deixasse a atração para dizer que o amava, algo que nunca tinha feito.

A mãe de Gil promoveu um almoço neste sábado para reunir filhos e netos com o ex-marido. Ela usou o Stories, do Instagram, para mostrar o momento dizendo que “hoje o almoço é em família” e contando que tinha feito “uma comida bem gostosa”, com o que o pai de Gil concordou definindo a refeição como “maravilhosa”.

Gil também compartilhou a novidade no Instagram postando uma foto ao lado do pai. “O reencontro aconteceu!!! Te amo meu pai e obrigado por seu amor e por estarmos felizes como família”, escreveu o doutorando.

Deborah Secco, Murilo Rosa, João Pedrosa e Juliette estão entre as celebridades que se manifestaram de forma carinhosa no post. “Coisa linda”, disse a vencedora do BBB 21.

Em entrevista ao Extra, o pai de Gil também exibiu seu contentamento pela reconciliação familiar. “Já beijei, já cheirei meu filho todo. Nem sei o que estou sentindo nesse momento. É muita felicidade mesmo a gente poder dar esse abraço”, disse.