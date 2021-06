Anápolis registra mais cinco mortes e quase 350 novos casos de Covid-19 em 24h

Divulgado no final da tarde desta segunda-feira (31), o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que 343 pessoas testaram positivo para Covid-19 nas últimas 24h na cidade.

Desde abril não se via uma quantidade tão grande de novos casos registrados em tão pouco tempo.

O documento trouxe ainda a notificação de mais cinco mortes pela doença, ocorridas neste último final de semana.

As vítimas foram um homem de 68 anos e uma mulher de 81 anos, que faleceram no sábado (29). No domingo (30), um homem de 42 anos e duas mulheres, de 55 e 57 anos, também não resistiram.

Desde o início da pandemia, um total de 1.217 moradores de Anápolis faleceram em decorrência da Covid-19.