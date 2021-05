Prematuro, bebê de Whindersson Nunes morre em maternidade de São Paulo

O filho de Whindersson Nunes, 26, e de Maria Lina Deggan, 22, João Miguel, morreu na madrugada desta segunda-feira (31). A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa do ator e comediante.

“A assessoria de imprensa de Whindersson Nunes informa com tristeza o falecimento de seu filho, João Miguel, na madrugada desta segunda-feira (31). Fruto da união com Maria Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos, em solidariedade à família”, diz a nota.

Maria Lina Deggan estava no início do sexto mês de gestação quando deu à luz João Miguel. A criança nasceu em uma maternidade de São Paulo, onde estava sob cuidados médicos. Na tarde deste domingo (30), Nunes usou uma rede social para falar do nascimento do primeiro filho.

“Ontem [29] eu conheci meu filho, e a primeira vez que encostei nele foi como se eu encostasse em um pedaço de Deus. Ele, como diz no interior, é minha cara cagado e cuspido, até o pé é igual, mas ele é bem pequeninho porque veio um pouco antes do esperado”, relatou, elogiando, em seguida, a noiva.

“A mãe dele foi uma leoa demais, e nessa hora a natureza me mostrou um lugar que eu nunca estive, parado, e sem poder fazer nada, onde eu não tinha controle de nada, só ver ela passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias mas só passando mesmo pra saber. Obrigado por ser tão forte pelo meu maior presente!”, escreveu o humorista, que concluiu mostrando fé de que tudo vai ficar bem.

“Que ele seja forte como a mãe, e insistente como o pai. Que quando disserem que ele nunca lutou por nada, vamos poder responder que só pela vida, e graças a Deus e a energia de quem quer nosso bem superaram tudo”, concluiu.

O humorista contou que seria pai no fim de janeiro. Com fotos ao lado de Deggan, ele a agradeceu pelo que chamou de “melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida”. Nunes assumiu o namoro coma estudante de engenharia civil em novembro de 2020, sete meses após se separar de Luísa Sonza, 22. O término do casal foi bastante conturbado, principalmente após a cantora assumir um romance com o cantor Vitão.