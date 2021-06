Carrão de Caio Afiúne aparece em stories do Instagram e chama atenção na internet

Participante do BBB 21, o fazendeiro anapolino Caio Afiune usou os stories nesta segunda-feira (31) para comentar a volta à Anápolis após uma breve viagem que fez com o amigo Rodolffo, da dupla com Israel.

Desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil, o ex-brother registra quase tudo do cotidiano para manter quente a audiência entre os mais de 5 milhões de seguidores que tem no Instagram.

Caio chegou em casa com a esposa e acabou mostrando sem querer um Chevrolet Tracker, avaliado em R$ 100 mil, enquanto retirava as malas.

O carro já pertencia ao fazendeiro e, segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, chegou a ser usado pela esposa enquanto ele estava no confinamento.