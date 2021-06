Confira as vagas disponíveis nesta terça-feira (08)

Nesta terça-feira (08) informa o Sine Anápolis que 268 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

01 – Vaga para Auxiliar de Costureira no Acabamento

01 – Vaga para Auxiliar de Técnico de Eletrônica

01 – Vaga para Avaliador Físico (Avaliador de Face)

01 – Vaga para Desenvolvedor de Internet

01 – Vaga para Laboratorista de Solos

01 – Vaga para Mecânico de Chassis

01 – Vaga para Mecânico de Injeção Eletrônica

04 – Vagas para Montador

01 – Vaga para Musicoterapeuta

01 – Vaga para Operador de Máquina de Dobrar Chapas

06 – Vagas para Pintor de Obras

01 – Vaga para Serrador de Mármore

01 – Vaga para Serralheiro de Alumínio

04 – Vagas para Tapeceiro de Móveis

01 – Vaga para Técnico em Agrimensura

01 – Vaga para Terapeuta Ocupacional

02 – Vagas para Torneiro Mecânico

01 – Vaga para Vendedor de Serviços

01 – Vaga para Vidraceiro

Importante: O Portal 6 apenas informa as vagas repassadas por e-mail pelo Sine à nossa redação. Caso encontre algum problema em relação a vaga pretendida, reporte-o ao próprio Sine.