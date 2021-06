Prefeitura de Anápolis emite alerta à igreja sobre aglomerações em evento com Bolsonaro

Aguardada para a tarde desta quarta-feira (09), a visita do presidente Jair Bolsonaro à Church in Connection terá de obedecer aos protocolos contra a disseminação da Covid-19.

Quem afirma é a Vigilância Sanitária da Prefeitura de Anápolis, em ofício enviado aos organizadores do evento.

O Portal 6 teve acesso ao documento elaborado pelas três maiores autoridades do município quando o assunto é o enfrentamento à pandemia.

No texto, os técnicos lembraram que o galpão onde a igreja é sediada deve comportar no máximo 280 participantes para ser respeitado o distanciamento de dois metros entre as pessoas.

A igreja também deverá colocar cartazes na área externa com avisos de respeitabilidade aos protocolos sanitários.

Todos deverão usar máscaras, inclusive o presidente da República.

“O descumprimento de qualquer das medidas impostas pelos regulamentos normativos pertinentes ensejará à aplicação das penalidades legalmente cabíveis”, lembram.

Para ler o documento na íntegra, clique aqui.