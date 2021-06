Amante foge nu para bar após marido chegar em casa de surpresa e flagrar traição

Está repercutindo na internet o caso de um homem que precisou fugir sem roupas para não ser assassinado, em Machadinho D’Oeste, em Rondônia.

Tudo teria acontecido depois que ele conheceu uma mulher por um aplicativo e aceitou o convite para ir até a casa dela. O homem alega que pensava que a nova companheira era divorciada.

No último sábado (05), os dois se encontraram, tiveram relações sexuais e dormiram. Na madrugada do domingo (06), o marido da mulher, que trabalhava com garimpo e voltou antes da data marcada, chegou em casa e flagrou a traição.

Com raiva, o homem arrombou a porta, efetuou tiros e golpeou o amante da esposa com uma chaira (espécie de amolador de faca). Para não morrer, a vítima fugiu pelo pasto totalmente nu e deixando para trás todos os pertences.

Pela manhã, ele pediu ajuda em um bar e conseguiu roupas emprestadas. Em seguida, acionou viaturas da Polícia Militar.

Quando os agentes chegaram no endereço, todos os bens do amante estavam danificados. A moto e o celular tinham sido quebrados, os documentos foram queimados e as roupas cortadas.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio doloso (quando há intenção de matar) e já está sendo investigado pela Polícia Civil.