Quais ainda os desafios no enfrentamento da pandemia em Anápolis?

O infectologista Marcelo Daher é entrevistado nesta quinta-feira (10) no Portal 6. A entrevista é remota e transmitida ao vivo no Facebook e Youtube.

Médico bastante respeitado em Anápolis, ele passou a ser ainda mais procurado após a pandemia do novo coronavírus chegar na cidade.

Só no Portal 6 foram várias as reportagens em que ele ajudou a esclarecer os riscos da Covid-19, a importância da testagem em massa e as medidas para achatar a curva de contágio da doença.

Agora trazemos o profissional para falar sobre os desafios que a pandemia ainda impõe com a realidade da vacinação.