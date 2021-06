Após flagra íntimo, atriz decide assumir namoro com empresário

A atriz Duda Reis, 20, e o empresário Bruno Rudge postaram fotos juntos nos stories de seus perfis do Instagram nesse sábado. A postagem das imagens em pleno Dia dos Namorados acontece uma semana depois dos dois terem sido flagrados durante o feriado de Corpus Christi em Salvador (BA).

Os dois não deram detalhes sobre o relacionamento, mas publicaram fotos abraçados em seus perfis. Ainda em seu perfil do Instagram, a atriz postou outra foto após a revelação, onde escreveu “Sorrisão que fala por si…”.

No começo do mês, a atriz, que completou 20 anos no dia 1º de junho, reclamou de ter imagens suas ao lado de Rudge expostas nas redes sociais. No momento, Duda falou que não tinha nada para falar disse que teve sua intimidade exposta.

Duda Reis é ex-noiva do cantor Nego do Borel. Ela o acusou em janeiro de agressão após a separação e disse que era dependente emocional dele.

Entre idas e vindas e algumas polêmicas, os dois, que estavam juntos há quase três anos, terminaram o relacionamento. O anúncio foi feito no dia 23 de dezembro de 2020.

“Ele me passava que nunca na vida ninguém ia me querer, nenhum homem seria capaz de amar uma mulher como eu. Ao mesmo tempo que eu não prestava, ele me amava, era um amor confuso. Eu apanhava e depois recebia amor”, disse na época.