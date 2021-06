Homem confessa ter assassinado filhinha de 05 anos e revela motivo à polícia

A Polícia Civil divulgou neste domingo (13) os detalhes do caso de um homem, de 39 anos, que matou a própria filha, de 05 anos, em Guaramirim, Santa Catarina.

Inicialmente, o genitor alegou que um desconhecido havia invadido a casa na madrugada do sábado (12) e o atacado. Ele disse ter desmaiado e já encontrado a garotinha sem vida quando acordou.

A versão, porém, não tinha nenhuma ligação com a cena do crime e o homem acabou confessando que era responsável pelo assassinato.

De acordo com o delegado Paulo Venera, o pai estrangulou a menina com uma camiseta e depois tentou se matar com uma faca.

Ele sustenta ter cometido o ato porque não aguentava mais ver a filha sofrendo com o fim do casamento dele com a mãe dela. Os dois se divorciaram há cerca de 05 meses.

“Ele apresentava sentimentos de arrependimento, mas ao mesmo tempo parecia não estar tão abalado com o fato que cometeu, tentando a todo tempo justificar sua ação dizendo que o sofrimento da criança era muito grande”, relatou o investigador, ao NSC Total.

No último mês de março, a mãe de garotinha já havia registrado um boletim de ocorrência, afirmando que o ex-marido tinha ameaçado a filha de morte. Outros detalhes do documento não foram revelados.

Agora, o homem está à disposição da Justiça e deverá responder por homicídio qualificado.