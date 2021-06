Os detalhes de programa que Jojo Todynho estreará na televisão

“Ansiosa não, eu estou enfartando”. É assim que a cantora Jojo Todynho, 24, descreve a expectativa antes de estrear como apresentadora. Ela vai comandar o talk show Jojo Nove e Meia, na Multishow, a partir desta quinta-feira (16).

“Vou começar a falar e vou chorar porque é muito bom quando as pessoas te ouvem e te dão voz. Algumas pessoas tentam de toda forma te diminuir, te atacar, te desestabilizar, então ter esse espaço para me expressar é algo maravilhoso”, afirma ela em entrevista cedida pela emissora ao F5.

Conhecida no funk por sucessos como “Que Tiro foi Esse” (2017) e campeã da última edição do reality A Fazenda (Record), Jojo afirma que sempre quis despontar na televisão, como apresentadora ou como atriz, o que torna essa sua nova fase a realização de um sonho.

E para realizar esse sonho, ela se inspirou no apresentador Jô Soares, 83, tanto no nome do programa, bem parecido como o extinto Jô Soares Onze e Meia (Globo), quanto com o “beijo da gorda”, bordão usado por ele, que a cantora promete adotar.

“Eu assistia o Jô e me imaginava, ficava pensando quando seria minha hora. E ela chegou! Não tinha como dar ruim, eu sou Jô duas vezes: Jojo. Esse programa não é só meu, é de todos que me acompanham e torcem por mim”, afirma a artista.

Na estreia, Jojo receberá a atriz Juliana Paes, que vai cantar, dançar e participar de diferentes quadros. Os futuros convidados da atração são: Babu Santana, Fabiana Karla, Glória Groove, Gil do Vigor, Joelma, Mumuzinho e Tati Quebra Barraco.

E o que podemos esperar do bate-papo de Jojo com seus convidados: de tudo. A apresentadora afirma que busca um pouco da intimidade deles, mantendo o clima sempre leve e tranquilo. Mas não é só isso. A risada também é garantida.

“O público pode esperar bastante risada, erros e tentativas de consertos em um ambiente de muito bom humor e diversão. O programa está incrível e vocês não perdem por esperar”, afirma ela, que antes mesmo da estreia já está curtindo a receptividade do público, público dos bastidores.

“O que eu mais gostei foi ver os câmeras chorando de rir! Foi uma experiência maravilhosa, ver que as pessoas que estão trabalhando com você felizes com o que está acontecendo. Saber que eles também se divertem é muito gratificante.”