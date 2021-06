Protesto em Anápolis pede “Fora, Bolsonaro”, mais vacinas e volta do auxílio de R$ 600

Manifestantes ocuparam as ruas do Centro de Anápolis neste sábado (19) em protesto contra o governo Jair Bolsonaro (sem partido).

Além da saída do presidente da República, o ato também pediu mais vacinas contra a Covid-19 e a volta do auxílio emergencial no valor de R$ 600.

Pacífica, a manifestação contou com a presença de estudantes, movimentos sociais, sindicatos e figuras políticas.

O deputado estadual Antônio Gomide (PT), que disputou a Prefeitura de Anápolis no último pleito e ficou em segundo lugar, também participou.

Os organizadores não têm estimativa de quantas pessoas compareceram. Protesto semelhante ocorreu outros cerca de 400 municípios do país.