Atriz da Globo que lutava contra doença rara morre aos 21 anos

A atriz Mabel Calzolari morreu nesta terça-feira (22) aos 21 anos após lutar contra uma aracnoidite torácica, doença rara que causa inflamação da medula espinhal.

Ela, que fez parte do elenco da novela “Orgulho e Paixão”, exibida pela TV Globo em 2018, estava internada no hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro.

A aracnoidite torácica pode deixar uma pessoa paraplégica por comprimir a medula. Mabel recebeu o diagnóstico em 2019, após o nascimento do filho Nicolas.

O tratamento da doença gera um ganho de peso por conta do uso de corticoides. Durante o tratamento, ela contou com o apoio financeiro de uma campanha, na qual participaram as atrizes Talita Younan, Viviane Araújo, Aline Dias e Monique Curi.

No Instagram, Monique publicou um vídeo explicando a luta de Mabel contra a doença. A atriz teve morte cerebral ao sofrer paradas respiratória e cardíaca. Ela precisou ser intubada na última sexta-feira (18) por conta de uma parada respiratória.

“Mabel se foi. Com muita tristeza, e o coração despedaçado, informo que foi constatado a morte cerebral da nossa estrelinha Mabel Calzolar. Minha amiga, minha doce boneca: vou sentir sua falta. Que Deus te receba com muito amor”, escreveu na legenda.

O ator João Fernandes, pai de Nicolas, também se pronunciou pela rede social e homenageou Mabel. Eles se separaram em 2020.