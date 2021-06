Sandra Annenberg anima web ao vacinar contra Covid-19 em fusquinha

A jornalista Sandra Annenberg, 53, recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19, nesta quinta-feira (24), e comemorou a imunização com uma publicação feita em seu Instagram. Um fato que chamou a atenção de fãs e internautas foi que a comunicadora tomou a vacina, no sistema drive-thru, em um fusca.

“Vocês vão ouvir um ‘Ai’… foi de emoção. Fiquei muito emocionada! Uma mistura de sentimentos… Senti alívio. Senti dor por todos os que não tiveram a chance de ser vacinados. Senti raiva pela vacina não ter chegado antes. Senti medo por quem ainda não se vacinou”, começou a jornalista em seu Instagram.

“Senti admiração por todos q trabalham na frente dessa batalha, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde. Senti orgulho do SUS. Senti apreço ainda maior pela ciência. Senti amor pela vida de todos! Senti tanto”, continuou.

“Que venha a segunda dose e enquanto todos não estiverem vacinados, ninguém estará seguro. Até lá, continuamos de máscara, com distanciamento, álcool gel e sem abraços”. Nos comentários, internautas celebraram a vacinação e comentaram sobre o veículo.

“Vacinada e de fusquinha!”, escreveu um. “Parabéns pela vacina e parabéns pelo Fusca!”, completou um segundo. “Já gosto imensamente de você, agora com esse Fusca gosto ainda mais”, escreveu outro seguidor da jornalista.

Recentemente o ator Heitor Martinez, 53, tomou a primeira dose da vacina contra Covid em um posto de saúde na zona sul do Rio de Janeiro. Em abril, ele ficou 13 dias internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Clínica São Vicente devido a doença.

O ator compartilhou uma foto no Instagram com o punho levantado em sinal de vitória enquanto recebia o imunizante. “[Jogador] Sócrates no peito, AstraZeneca no braço e máscara no rosto! Tome vacina, use máscara e mantenha distanciamento físico o máximo que puder! Viva o SUS!! Viva a ciência!”, escreveu o ator acompanhado da hashtag “fora Bolsonaro genocida”.

Martinez foi internado no dia 3 de abril devido a complicações decorrentes da doença, que ele o fazia tratamento em casa. Apesar de ter ficado na UTI, ele não precisou ser intubado. O artista recebeu alta hospitalar no dia 16 de abril e continuou o tratamento para recuperação total da Covid em casa.

O jornalista e âncora do Jornal Nacional (Globo), William Bonner, 57, também recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19 no início de junho. “Primeira dose hoje. Estou me sentindo meio cansado. E também entristecido por saber que a fila ainda é tão longa e tão lenta”, escreveu em seu Instagram.

Na foto publicada Bonner aparece ao lado da equipe de enfermagem. “E inconformado, porque não era para ter sido assim. Sou grato a esses profissionais todos envolvidos na campanha de vacinação”, continuou na legenda da publicação.

“Foi nos ombros deles que puseram a tarefa de correr contra o tempo pela proteção de milhões de vidas. Os brasileiros devem muito a cada um desses heróis. E ao SUS, que sobrevive, como um gigante, a tantas incompetências e irresponsabilidades criminosas”, completou.

A jornalista Sônia Bridi, 57, também foi vacinada. “Tomei a AstraZeneca, a vacina que estava disponível hoje aqui. Todo mundo merecia já estar vacinado. Podia ter mais gente vacinado”, disse Bridi, que recebeu a primeira dose no Rio de Janeiro.

Sua filha, Mariana Bridi, esposa do ator Rafael Cardoso, comemorou e publicou um vídeo da mãe sendo imunizada, em seu Instagram. “Esse misto de sentimentos de ver uma pessoa que a gente ama ser vacinada contra a covid-19 é muito doido. É uma mistura de alegria com indignação já que quase 500 mil famílias brasileiras não puderam vivenciar esse momento tão incrível”, escreveu na legenda.

A atriz Cristiana Oliveira, 57, também se imunizou. “Hoje foi meu dia! Graças a Deus!”, escreveu ela em uma publicação feita em seu Instagram. O também ator Marcos Palmeira, 57, recebeu a primeira dose no Rio de Janeiro.

A jornalista Renata Ceribelli, 56, recebeu a primeira dose também na Zona Sul do Rio. Em seu Instagram, ela publicou fotos com a equipe de enfermagem e escreveu: “Vacinada! Alegria e esperança que merecem ser compartilhadas. Obrigada ciência, obrigada cientistas, e vamos fazer coro: #vacinasim”.