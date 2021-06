Anápolis registrou mais mortes por Covid-19 e uma foi de idoso

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgou, através de boletim informativo, nesta sexta-feira (25), novos quatro óbitos em decorrência da Covid-19.

Entre as novas vítimas, há um único idoso, de 64 anos, que morreu na quinta-feira (24). Na mesma data, uma mulher de 37 anos também não resistiu à doença.

Hoje (25), os óbitos confirmados foram de dois homens que estavam internados na cidade, de 47 e 48 anos. Com as vítimas mais recentes, o número de pessoas que perderam a vida por causa do novo coronavírus na cidade está em 1.332.

Nas últimas 24h, a pasta também recebeu a confirmação de 156 pessoas que testaram positivo, sendo 85 mulheres e 71 anos, desde uma recém-nascida até um idoso de 101 anos.

Desde que a pandemia começou, 42.489 casos de Covid-19 foram registrados em Anápolis. Segundo a Semusa, 38.999 estão livres da doença.

Já os leitos de UTI e enfermaria reservados para atender os pacientes contaminados estão em 65% cada.