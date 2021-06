Vai a júri popular homem que matou ex-namorada e jogou corpo em cisterna

Titular da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida de Goiânia, o juiz Jesseir Coelho de Alcântara acolheu o parecer do Ministério Público de Goiás (MPGO) para que o auxiliar de serviços gerais Sebastião Carlos Lima da Silva, acusado de matar Eliene Alves da Silva no início do mês de junho, vá a júri popular.

Ele também responderá pelo crime de tentativa de homicídio contra a ex-companheira Dayanne Pereira da Silva, em novembro de 2018, na cidade de Senador Canedo.

Consta dos autos que no último dia 05, inconformado com o fim do namoro, Sebastião Carlos Eliene Alves apareceu na casa dela para que eles reatassem o namoro. Com a negativa, ele foi à cozinha, pegou uma faca e efetuou diversos golpes na mulher.

Após matá-la, Sebastião envolveu o corpo da vítima em lençóis, arrastou o cadáver pelos cômodos da casa e o jogou numa cisterna que fica no fundo do quintal.

No dia seguinte, a filha de Eliene apareceu na residência e percebeu que os gatos não saiam de perto da cisterna. Ao empurrar a tampa, achou o cadáver da mãe.

Devido ao histórico criminal de Sebastião, o magistrado também decidiu que ele aguardará o julgamento atrás das grades.

“A liberdade do acusado atenta contra a ordem pública e repercute de maneira danosa e prejudicial ao meio social em que vivemos, vez que, verifica-se a gravidade concreta do crime, evidenciada pela forma de execução adotada pelo denunciado, o qual amordaçou e desferiu facadas em sua companheira, tendo cometido o crime por motivos passionais, demonstrando, assim, demasiada crueldade e desprezo pela vida humana”, afirmou.

*Com informações do TJGO