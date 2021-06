Em Anápolis, Caiado nomeia reitor eleito da UEG e inaugura Centro de Pesquisa e Educação Científica

Durante visita a Anápolis nesta terça-feira (29), o governador Ronaldo Caiado (DEM) nomeou o novo reitor da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e inaugurou no campus sede da instituição, na BR-153, o Centro de Pesquisas e Educação Científica (Cepec).

Antônio Cruvinel foi eleito neste mês em pleito virtual com a participação de acadêmicos, docentes e servidores técnicos-administrativos. Ele substitui o professor Valter Gomes, que ocupava o cargo interinamente enquanto a UEG passava por reforma administrativa. O mandato do reitor eleito terá duração de quatro anos.

Com área total de 1.944,83 m², o Cepec chega com a missão de aumentar a capacidade de pesquisa e difusão do conhecimento científico na instituição. O local será referência para os laboratórios que fazem pesquisas relacionadas a diversos campos de conhecimento, entre eles, agronegócio, ecologia, física, química, biologia e ciências aplicadas.

Conta com nove salas destinadas a laboratórios, três para gabinetes docentes, uma de estudos para os discentes dos grupos de pesquisa e outros ambientes de apoio, como um miniauditório. Além disso, o espaço foi planejado para receber alunos de escolas municipais, estaduais e particulares em atividades práticas.

“O momento é de avançarmos para que, cada vez mais, a UEG se envolva nessa área de pesquisa e inovação”, pontuou Caiado. Segundo ele, sua atuação é no sentido de fazer com que a instituição tenha toda uma estrutura conforme consta na Constituição, com autonomia administrativa e financeira.

“É fundamental termos uma universidade que dê orgulho e que seja uma das melhores do país. E para isso, podem contar comigo para lutar cada vez mais pela nossa UEG”, garantiu.

No evento, também foram lançados três editais da UEG. Os dois primeiros oferecem auxílio financeiro destinado às pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação na universidade, com valor global somado de R$ 5,2 milhões. O outro oferta 24 cursos de pós-graduação lato sensu, divididos por campus e unidades universitárias.

Presente no evento, o prefeito de Anápolis Roberto Naves ressaltou que os investimentos são importantes para que se possa ter mais qualidade no serviço público, eficiência e respostas rápidas.

“Quando os governos apoiam, aplicam em pesquisas, têm retorno não só para as gestões, mas principalmente para a população. Não tenho a menor dúvida de que, se tivéssemos um país que investisse mais em pesquisa, em educação, não estaríamos sem ter uma vacina nacional no momento em que estamos”, refletiu.