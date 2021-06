Garotinho de 06 anos morre após ser torturado pelo pai enquanto fazia tarefas da escola

Morreu na noite da segunda-feira (28) o garotinho de apenas 06 anos que foi alvo de tortura pelo próprio pai, em Caratinga, no interior de Minas Gerais. Desde domingo (27), a criança estava internada na UTI Pediátrica de um hospital de Belo Horizonte.

O óbito, segundo o Portal Bhaz, foi confirmado através de uma nota emitida pela Polícia Civil e enviada para toda a imprensa local nesta terça-feira (29).

“Sobre os fatos registrados no dia 27 de junho em Caratinga, a Polícia Civil de Minas Gerais informa que o pai da criança agredida, de 6 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tortura qualificada. A criança chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu e veio a falecer na noite de ontem, dia 28 de junho”, informou a corporação.

O pai tem 26 anos e alegou que perdeu a paciência com o filho enquanto tentava ensiná-lo a fazer as tarefas escolares. Por isso, decidiu dar ao garotinho um “castigo”.

O menino levou chineladas, socos no rosto, chutes nas costelas e foi alvo de uma rasteira que o acertou nas pernas. Com as agressões, bateu com a cabeça em um móvel e caiu desacordado.

O genitor percebeu que ele estava com tremores pelo corpo e o levou até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caso, porém, era tão grave, que o paciente precisou ser transferido para a capital mineira.

Toda a violência também ocorreu enquanto o responsável pela criança estava bêbado. Ele tinha a guarda do filho porque a mãe já faleceu.