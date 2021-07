Divulgado resultado preliminar com os aprovados no vestibular da UEG

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) divulgou nesta quinta-feira (1º) o resultado preliminar do Vestibular 2021/1.

A lista com os aprovados pode ser consultada pelo site do Núcleo de Seleção.

Segundo a UEG, os candidatos interessados em interpor recursos devem postá-los no endereço www.estudeconosco.ueg.br nos dias 1º e 2 de julho.

Para a interposição de recursos, o candidato deverá:

– Identificar-se somente nos campos destinados para tal fim

– Indicar no campo próprio o tipo de interposição;

– Apresentar de forma clara e objetiva, no campo próprio, fundamentação consistente que ampare a pretensão do recurso e referência bibliográfica, se houver, arcando com eventuais prejuízos de não conhecimento ou conhecimento parcial;

– Se certificar de que preencheu corretamente todos os campos destinados e, caso necessário, corrigir os dados antes de enviá-los.

No dia 13 de julho será divulgado o resultado final do processo seletivo. Para mais informações, consulte o edital.