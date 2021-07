Seduc anuncia que edital de professores temporários será publicado novamente

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) anunciou nesta quinta-feira (1º) que o edital do processo seletivo de professores temporários será publicado novamente nesta sexta-feira (02) com retificações.

Segundo a pasta, a suspensão temporária do edital ocorreu em decorrência do período necessário para a análise e avaliação criteriosa dos requerimentos de retificações apresentados.

“Na nova divulgação, constará também o cronograma atualizado das inscrições e demais etapas da seleção”, informou em comunicado à imprensa.

A partir do processo seletivo, será criado um banco de habilitados com mais de 13 mil vagas de professores para atuação em 22 áreas de ensino.

A previsão é que os selecionados sejam convocados até 2025, conforme necessidade de cada município e de acordo com as indicações presentes no edital retificado.

O processo seletivo será realizado por meio de análise curricular para atuação nos colégios estaduais. As remunerações variam entre R$ 1.219,05 e R$ 2.887,50.

Caso tenham dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a central de atendimento de processos seletivos do Governo de Goiás.